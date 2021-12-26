Автор і ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров звернувся до українців, будучи зараз за тисячі кілометрів від дому.

38-річний Комаров показав у своєму мікроблозі в Instagram, як зустрів католицьке Різдво далеко від України, передає Politeka.net.

"Зі святами, друзі! У нас зараз така атмосферка. Працюємо. А як ваші вихідні?", - запитав мандрівник у підписників.

Комаров у сонцезахисних окулярах і капелюсі позував у розбитому та іржавому позашляховику, який, здається дивом ще на ходу. Образ мандрівника чимось нагадав шанувальникам головного героя пригодницьких фільмів про Індіану Джонса.

Комаров не уточнив, в якій країні зараз знаходиться, але пару тижнів тому він закінчував зйомки сезону в Еквадорі.

Користувачі кинулися розповідати автору "Світу навиворіт", як проводять святкові вихідні, а також вітати знімальну команду:

"Хуртовина 🌨️👻"; "О новий випуск"; "Індіана Джонс🔥"; "Крута тачка 🔥"; "це сани місцевого Санти? 🔥"; "Не бита, не фарбована😂👍"; "Чекаємо на ваші нові випуски Дмитро👍зі святами️️"; "А у нас холодно.... 🥶Діма хороших вам зйомок🙂 🙂 🙂 👍побільше здоров'я, і відмінного позитивного настрою 😉"; "З наступаючим всю команду! Бережіть себе, знаходьте час для перепочинку❤️❤️❤️".

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