Українська співачка Джамала разом із товаришами з шоу "Танці з зірками" зняла новорічний кліп на свою нову пісню.

38-річна Джамала презентувала днями трек і кліп "Новий рік з тобою". У відеоролику співачка з'явилася з акторами-учасниками "Танців з зірками", з якими здружилася за час проекту, Антоном Нестерком, Юрієм Мєшковим, Дмитром Дікусаром, Стасом Горуною, Яною Цибульською, Даніеллою Преап, Анною Кареліною, Роксоляною Маланчук і Олексієм Пархоменком. У своєму свіжому пості в Instagram Джамала розкрила подробиці, як створювався цей кліп, головною сюжетною лінією якого стала новорічна вечірка в ретро-стилі, передає Politeka.net.

За словами Джамали, ідея знімати відео з'явилася ще восени. Весь знімальний процес проходив у будинку режисера кліпу і тривав близько 12 годин.

"Для ефекту граючого вінілу команді довелося звести цілий "торт" з різних пристроїв посеред кімнати. Ілон Маск був би в шоці, якби побачив винахід хлопців 😂", - розповіла Джамала.

Користувачі кинулися обговорювати подію:

"Давай ще раз, Джа🤗 😜❤️"

"Результат просто супер😍🔥 Крутишки❤️"

"...вписка, типу"

"відео неймовірне!!! Дуже наповнює новорічним вайбом крутої естетичної вечірки!! Цей танцювальний грув, Mamma Mia!!!! це чарівно"

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