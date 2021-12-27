38-річна Джамала презентувала днями трек і кліп "Новий рік з тобою". У відеоролику співачка з'явилася з акторами-учасниками "Танців з зірками", з якими здружилася за час проекту, Антоном Нестерком, Юрієм Мєшковим, Дмитром Дікусаром, Стасом Горуною, Яною Цибульською, Даніеллою Преап, Анною Кареліною, Роксоляною Маланчук і Олексієм Пархоменком. У своєму свіжому пості в Instagram Джамала розкрила подробиці, як створювався цей кліп, головною сюжетною лінією якого стала новорічна вечірка в ретро-стилі, передає Politeka.net.
За словами Джамали, ідея знімати відео з'явилася ще восени. Весь знімальний процес проходив у будинку режисера кліпу і тривав близько 12 годин.
"Для ефекту граючого вінілу команді довелося звести цілий "торт" з різних пристроїв посеред кімнати. Ілон Маск був би в шоці, якби побачив винахід хлопців 😂", - розповіла Джамала.
Користувачі кинулися обговорювати подію:
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"Давай ще раз, Джа🤗 😜❤️"
"Результат просто супер😍🔥 Крутишки❤️"
"...вписка, типу"
"відео неймовірне!!! Дуже наповнює новорічним вайбом крутої естетичної вечірки!! Цей танцювальний грув, Mamma Mia!!!! це чарівно"
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