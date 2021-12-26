Як пише Politteka.net, Влад Яма став успішним українським танцюристом і хореографом, який знімається в багатьох шоу на ТБ. Зірка одружений на красуні Лілі, яка йому народила сина Леона. До кінця 2020 року пара не показувала малюка, але тепер його можна побачити часто на фото з батьками. Лілія, як і Влад, активно користується соціальними мережами, де показує багато цікавого.
На швидкому відео Влад встановлював новорічну ялинку. Також на відео був і син Леон. А коли ялинка була встановлена, приєдналася і дружина Ліля, яка почала прикрашати новорічну красуню. Також можна було помітити інтер'єр будинку сімейства на кадрах.
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"Обожнюю цей момент. Ламба (кличка домашнього вихованця, - прим. ред) теж допомагає", - написала Ліля.
В кінці сторіс можна побачити ще й різдвяного оленя, якого посттавили поруч.
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