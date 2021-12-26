Дружина популярного телеведучого Володимира Остапчука, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", Христина Гірняк показала, як проводить час з чоловіком.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка, на цей момент, не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христині Гірняк.

Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина Гірняк показує, як вони проводять час з Володимиром Остапчуком. За словами його дружини, вони пройшлися по магазинах і вибрали нові речі для нього.

"Два чоботи пара...Стільки краси всякої купили коханому", - пише Христина Гірняк.

Реакцій і коментарів під фотографіями немає, оскільки формат Сторіз в Instagram не передбачає цього.

Нагадаємо, 25-го грудня відбувся фінал шоу "Маска", на якому перемогу здобув Melovin.

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