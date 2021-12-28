Зірки в минулому були на ранках самими різними героїнями з казок, причому далеко не завжди їм самим це подобалося - за словами виконавиць, деякі навіть заздрили іншим.

Як пише Politeka.net, перед Новим роком багато зірок не тільки показують яскраві святкові образи, але ще і згадують про минуле. У багатьох артистів перед виступами і після них вирішили запитати, як вони раніше відзначали новорічні свята.

"Ким були зірки на новорічних ранках в дитинстві? ❄ Ми розпитали знаменитостей, які ролі вони приміряли на свята, хто був Снігуронькою, хто зайчиком, а хто сніжинкою. Дивіться наше відео і дізнайтеся цікаві подробиці. Розповідайте в коментарях, яким ви були на новорічних святах?» - сказано в підписі.

Олег Скрипка, Наталія Могилевська, Злата Огневич, Світлана Лобода та інші відповіли на цікаві запитання.

"Я от завжди була Сніговою Королевою, та мені чомусь подобався такий образ холодної, граціозної леді. Ми з мамою шили сукні зі штор, які були вдома і тиснули Іграшки і клеїли блискітки на наряд» - говорить Лобода.

"Мама мене нарядила чомусь лисичкою. Взяла цю справжню лисячу голову, одягла на мене це помаранчеве розшите плаття, шматок хвоста був ззаду " - теж згадує Могилевська.

А ось Огневич розповіла, що навпаки хотіла бути лисичкою, але костюм дістався дитині виховательки і вона навіть заздрила.

Раніше ми писали, що Лобода показала наряд у всій красі. Вона була одягнена у візерунковий чорний боді з овальним вирізом на грудях, рукавами і довгим плащем. Тканина, розшита паєтками, переливалася при кожному русі артистки.

Нагадавши, Світлана Лобода взялася переспівувати відомого артиста, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода прикувала погляди до пухких губ, вразивши заявою.

Також Politeka писала, що Лобода привітала свою помічницю дивним фото в мережі.