Як пише Politeka.net, перед Новим роком багато зірок не тільки показують яскраві святкові образи, але ще і згадують про минуле. У багатьох артистів перед виступами і після них вирішили запитати, як вони раніше відзначали новорічні свята.
"Ким були зірки на новорічних ранках в дитинстві? ❄ Ми розпитали знаменитостей, які ролі вони приміряли на свята, хто був Снігуронькою, хто зайчиком, а хто сніжинкою. Дивіться наше відео і дізнайтеся цікаві подробиці. Розповідайте в коментарях, яким ви були на новорічних святах?» - сказано в підписі.
Олег Скрипка, Наталія Могилевська, Злата Огневич, Світлана Лобода та інші відповіли на цікаві запитання.
"Я от завжди була Сніговою Королевою, та мені чомусь подобався такий образ холодної, граціозної леді. Ми з мамою шили сукні зі штор, які були вдома і тиснули Іграшки і клеїли блискітки на наряд» - говорить Лобода.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Горбунов натякнув на майбутнє поповнення і показав фото з Осадчою: «По очах уже видно, що...»
Новий сезон "Голосу країни", українці збунтувалися проти одного з тренерів: "Сильно багато понтів"
"Нелюди": з'ясувалися обставини трагедії з відомим лікарем, тіло якого знайшли під Києвом
Найбагатша співачка України похизувалася елітним відпочинком дочок-близнят: "Казка наяву"
"Мама мене нарядила чомусь лисичкою. Взяла цю справжню лисячу голову, одягла на мене це помаранчеве розшите плаття, шматок хвоста був ззаду " - теж згадує Могилевська.
А ось Огневич розповіла, що навпаки хотіла бути лисичкою, але костюм дістався дитині виховательки і вона навіть заздрила.
Раніше ми писали, що Лобода показала наряд у всій красі. Вона була одягнена у візерунковий чорний боді з овальним вирізом на грудях, рукавами і довгим плащем. Тканина, розшита паєтками, переливалася при кожному русі артистки.
Нагадавши, Світлана Лобода взялася переспівувати відомого артиста, що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода прикувала погляди до пухких губ, вразивши заявою.
Також Politeka писала, що Лобода привітала свою помічницю дивним фото в мережі.