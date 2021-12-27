Максим Тарапата став одним з учасників, які сподобався глядачкам шоу "Холостячка-2", пише Politeka.net. У чоловіка швидко виросла аудиторія в Instagram, де він ділиться найцікавішим.
Примітно, що бізнесмен опинився, в трійці перед тим, як його відкинула Злата Огневич.
Цього разу у своїх сторіс Максим Тарапата показав, що мабуть, знайшов розраду в компанії Надін. Примітно, що остання - блогерка Instagram з аудиторією в 1,3 мільйона користувачів Мережі. Дівчина також брала участь у проекті "Холостяк-11", але після третього ефіру дівчину відкинув Михайло Заливако.
Максим Тарапата розповів, що розбирався, як вибрати ялинку, а потім вирішив відпочити в компанії блогерки і колишнього учасника "Холостячки-1" Андрія Трегубенка.
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"Зараз в компанії відмінної відпочиваємо, куримо кальянчик і спілкуємося. Всім класного вечора", - розповів учасник, якому відмовила Огневич.
За словами Трегубенка, вони зустрілися компанією, щоб обговорити плани на Новий Рік.
Нагадаємо, Максим Тарапата після невдачі з "Холостячкою" Огневич звернувся до публіки
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