Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" і учасниця 10-го сезону "Холостяка" Анна Неплях показує в Instagram найрізноманітніші фото, а також не боїться посміятися над собою.

Як передає Politeka.net, Анна Неплях після участі в конкурсі і програшу не стала реагувати на критику і піддаватися негативу, тому продовжує активно показувати своє життя в соціальних мережах і демонструвати різні образи.

Цього разу Анна вирішила показати добірку моментів зі своїх вечорів. Особливо вона похвалилася тим, який хороший у неї апетит і як вона обожнює пасту. Зазвичай дівчина контролює харчування, але бувають винятки.

"Я і паста: сьогодні і рівно рік тому☺ хіба може бути щось більш сексуальніше, ніж жінка з хорошим апетитом?» - писати Неплях.

У мережі відповіли: "завжди захоплювалася дівчатами які вміють красиво їсти😍; 😍 я так не вмію); дуже апетитно! Таке не можна дівчатам на ніч Дивитися 😂 😂 а ви прекрасні зараз і рік тому 👏; bon Apetit 😉; Боже 😍 куди там Лімі ❤️; шикарна😍; Я одна бачу різні нафіг очі...вони навіть по черзі закриваються ... капець; як так охудела 😀; напишіть свій секрет схуднення ?Ань ти дуже схудла".

Раніше "Міс Україна-Всесвіт" поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Неплях показала себе біля новорічної ялинки.

"Передноворічна суєта захопила весь світ - ми закриваємо бюджети, проекти, прагнемо встигнути до дедлайну, вибираємо подарунки, думаємо де, а головне з ким будемо відзначати Новий Рік, які салати вже точно будуть на столі і звичайно ж, не забуваємо закупитися шампанським, адже в нього нам ще «занурювати» наші підпалені бажання. Ось у мене бажання було-бути як принцеса Діана і воно вже трішечки збулося", - поділилася Анна Неплях.

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