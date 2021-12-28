Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на сторінці Вєрки Сердючки в Instagram. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

У фіналі «Україна має талант» Вєрка Сердючка виконала свою нову англомовну пісню Wild Christmas- "Дике Різдво". Над піснею Андрій Данилко працював разом зі шведськими продюсерами і сонграйтерами. Для цього він літав до Стокгольма. Відео та фото зі студії звукозапису з'явилися в Instagram-профілі Вєрки Сердючки півтора місяці тому, в середині жовтня.

А ось зараз Вєрка Сердючка виконала пісню перед глядачами шоу «Україна має талант». Реакція виявилася дуже бурхливою.

"Бімба ти ходяча", "Браво, Вірочка! 😍 Як завжди", "фантазіям немає меж, як завжди молодці!!! Люблю всю команду", "Краща, неперевершена, неймовірна, найулюбленіша, найяскравіша Наша Зіренька 🌟 🌠 👏 👏 👏 в наших серцях назавжди", "жінки - ви два вогнища", - відреагували користувачі мережі.

Нагадаємо, Сердючка, Гросу, Каменських та інші зірки виступили на новорічному концерті "Дизель шоу": перші кадри

Як повідомляла Politeka, Данилко міг стати президентом України, з'ясувалися подробиці: "обіцяли дуже великі гроші, але..."

Також Politeka писала, що Вєрка Сердючка потрапила в незручну ситуацію на" Дизель шоу", з'явилися подробиці: "не пускала Охорона..."