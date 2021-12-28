Як передає Politeka.net, Анна Неплях стала володаркою титулу "Міс Україна-Всесвіт" 2021 року, і представила Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі, однак, не здобула перемогу. Також, варто відзначити, що раніше вона прославилася як учасниця 10-сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк.

Так, цього разу переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт" опублікувала нову серію кадрів на своїй сторінці в Instagram. На фото Анна Неплях насолоджується відпочинком в Дубаї, де трапезує в білосніжному вбранні.

"Expo 2020 Dubai-Український павільйон", — поділитися Анна Неплях.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "Не знаю, побачите ви це чи ні. І все ж ви дивовижна людина, яка постійно заворожує всіх своєю бездоганною роботою і заразливою енергією, якою ви володієте. Я сподіваюся, що ви та далі будете процвітати в тому, чим ви займаєтеся", "Замало буде...", "Ви така проста, жива і справжня...", "Чула🙌 дуже хочу відвідати до закриття".

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