Відомий український співак Олег Винник, який працює детективом шоу "Маска", з'явився з міні-копією своєї улюблениці, з якою його розлучили на проекті.

Олег Винник у компанії з Дзідзьо, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і Настею Каменських намагався розгадати зірок, які вбралися в різні костюми, передає Politeka.net.

Зокрема, Олегу Виннику дуже подобалася Горила. Артист навіть її обіймав і цілував, в результаті голосування маску зняла саме цей персонаж. Виявилося, в образі тварини виступала співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк).

За словами Олега Винника, його розлучили з улюбленою учасницею проекту, бо приревнували.

Фінал проекту відбувся, а співак засвітився з міні-копією улюблениці після розлуки - з м'якою іграшкою Горили.

"Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу", - написав співак.

"Занадто мило...якраз те, що потрібно для початку дня☺❤️", " Олег Анатолійович, теж іграшки любите ?) Наступного разу, я вам подарую Динозаврика 😄❤️❤️❤️❤️", "Клас 🤗 🔥 ❤ ️будемо сумувати за шоу)) горила супер", " 😂 😂 😂 😂 вік нічому не перешкода, всі в душі ми діти🐻", " я так розумію, що ця іграшка це спогади про Горилу з маски 😍❤️❤️❤️", "Де каблучки купував?", - написали користувачі Мережі.

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