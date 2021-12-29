Олег Винник у компанії з Дзідзьо, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і Настею Каменських намагався розгадати зірок, які вбралися в різні костюми, передає Politeka.net.
Зокрема, Олегу Виннику дуже подобалася Горила. Артист навіть її обіймав і цілував, в результаті голосування маску зняла саме цей персонаж. Виявилося, в образі тварини виступала співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк).
За словами Олега Винника, його розлучили з улюбленою учасницею проекту, бо приревнували.
Фінал проекту відбувся, а співак засвітився з міні-копією улюблениці після розлуки - з м'якою іграшкою Горили.
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"Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу", - написав співак.
"Занадто мило...якраз те, що потрібно для початку дня☺❤️", " Олег Анатолійович, теж іграшки любите ?) Наступного разу, я вам подарую Динозаврика 😄❤️❤️❤️❤️", "Клас 🤗 🔥 ❤ ️будемо сумувати за шоу)) горила супер", " 😂 😂 😂 😂 вік нічому не перешкода, всі в душі ми діти🐻", " я так розумію, що ця іграшка це спогади про Горилу з маски 😍❤️❤️❤️", "Де каблучки купував?", - написали користувачі Мережі.
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Також Politeka писала, що Винник поділився своєю радістю з українцями