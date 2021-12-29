Як пише Politeka.net, 27-річна дружина відомого українського співака показала їх сімейний візит до мами артиста.
Раньше Павлик вже розповідав, що його мати живе в місті Теребовля На Тернопільщині. Будинок 81-річної жінки являє собою стареньку хату з вибіленими стінами і дерев'яними вікнами.
Напередодні Павлик і його четверта за рахунком дружина приїхали відвідати маму артиста і познайомити її з їх піврічним сином Мішею.
"Михасик на батьківщині татка", - вимовляє Репяхова, знімаючи сина на руках у чоловіка у дворі будинку Олександри.
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"Я тут народився, я тут виріс", - додає сам Павлик.
На наступних кадрах можна побачити скромний інтер'єр будинку мами Павлика. У кімнаті можна помітити старі меблі і портрети співака на стінах.
"Ну що, ляля, тебе морозять? У такий мороз тебе витягли у двір?",- примовляє Олександра Григорівна, коли зустрічає свого онука в теплому комбінезоні.
У свою чергу, Репяхова зазначила, що зустріч вийшла дуже емоційною.
"Емоцій було сьогодні багато", - підписала вона зворушливий кадр.
Нагадаємо, Репяхова після бурхливої сварки з Віктором Павликом купила подарунок його 81-річній мамі.
Як повідомляла Politeka, Віктор Павлик присвятив пісню новій дружині, яка судиться з його колишньою.
Також Politeka писала, що дружина Павлика після домашнього скандалу показала себе в примірювальній, хвалячись обновками.