Популярний український артист Андрій Данилко поділився рідкісним архівним кадром, на якому постав в образі Вєрки Сердючки на піку її популярності.

Як пише Politeka.net, фото було опубліковано на офіційній сторінці Сердючки в Instagram.

У підписі уточнюється, що знімок був зроблений під час зйомок кліпу на пісню "Новорічна" ще в 2004 році. Для цього відео Сердючка приміряла по-справжньому розкішне вбрання.

На ній було шикарне синє плаття з золотистим візерунком і величезним стоячим коміром з фігурними краями. Особливого шарму надавало співачці пальто, облямоване рудим хутром.

На голові у Вєрки красувався її традиційний головний убір. Цього разу він був синім - під колір сукні - і з величезною рожевою квіткою.

На шиї і пальцях артистки красувалися численні прикраси.

Українці тут же відреагували на публікацію.

"Данилко створив унікальний персонаж просто! На всі віки", "Все як вчора було", "бездоганна/бездоганний", "Ну яка краса! Любимо, сумуємо", "Шуба і квітка. І взимку, і влітку)", "Молода і хороша Вірочка!", "Не знаю, як це у вас виходить, але ваші пісні - це бальзам на душу", "Ой, яка ти була Вірочка красива, з цією трояндою, на голові, а не з холодною, колючою зіркою!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка з мамою пішли у відрив біля новорічної ялинки.

Як повідомляла Politeka, Данилко міг стати президентом України, з'ясувалися подробиці.

Також Politeka писала, що Сердючка приміряла на себе "фірмову фішку" Тіни Кароль.