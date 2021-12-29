Українська співачка і модель Камалія, яку прозвали найбагатшою артисткою України через її чоловіка мільярдера, поділилася кадрами з репетиції.

Як пише Politeka.net, 44-річна Камалія опублікувала у себе в Instagram кадри з репетиції, де вона розучувала свою нову пісню під супровід музикантів. Артистка знімала себе на камеру і одночасно намагалася співати.

"Сьогодні вже на репетиції. Вчимо нову пісню. Візьміть Тайм-аут на Новий рік від усіх турбот!",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів про її талант. Але знайшлося також багато критиків, яким не сподобалося виконання.

"Шось не дуже", "Абсолютно не схожий ні на кого стиль пісень, виконання. Подобається дуже!", "Хороша пісня. Чекаємо прем'єру", "Супер", «виглядає дивно», "Дуже крута пісня, а кліп просто вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Камалія почала свою кар'єру співачки в 1993 році. На початку 2000-х артистка вийшла заміж за Мохаммада Захура.

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