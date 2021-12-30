Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером, а також переможницею проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним. Завдяки шоу вона зустріла свою любов, вийшла заміж і стала матір'ю. Тепер в мережі Даша багато різного розповідає про себе.
В цей раз Квіткової вдалося здивувати-шість днів вона приховувала те, що зробила ринопластику, проте під вечір останнього дня вирішила висловитися і розповісти свою історію.
"Раніше я заповнювала ямку на носі філерами, це було непомітно і я вже не раз говорила про це. У мене просто хрящі були розташовані далі один від одного і була ямка, яку я ховала. Рішення було прийнято спонтанно. І ось я подумала: чому я завжди повинна її заповнювати?
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Взагалі я йшла на консультацію з приводу грудей і вирішила вбити двох зайців одночасно. Зараз не болить, я задоволена. Операція нескладна, післязавтра знімають тейпи. Едгар Камінський сказав, що різниці ніхто не помітить, якщо я вирішу не розповідати. Просто оцініть рівень моєї конспірації. Шість днів ви ні про що не здогадувалися. І якби я не розповіла до того, як знімуть шви – ви б і не знали. Не хотіла говорити, візуально нічого не змінилося, але сьогодні настрій був. Не могла мовчати і втомилася приховувати» - висловилася Квіткова.
Раніше дружина Микити Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Даша Квіткова часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. Переможниця "Холостяка" вирішила розповісти про подробиці сімейного життя з Микитою Добриніним.
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