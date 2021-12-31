Даша Квіткова через кілька днів після операції на носі вирішила розповісти про те, навіщо зробила ринопластику і прокоментувала можливі зміни.

Даша Квіткова активно веде свій свою сторінку в Instagram, де ділиться кадрами сімейного життя, розповідає про своє схуднення після народження сина, говорить про роботу і плани на майбутнє, пише Politeka.net. Цього разу вона вирішила розповісти, чому зважилася на ринопластику.

"Моя спонтанна історія. Мій блог втратив би свою актуальність, якби я промовчала і не розповіла все вам. У мене була ямка на носику, яку я завжди заповнювала в космологічній клініці (це відразу відповідь на питання, чому ви її ніколи не помічали). Не раз вам про це розповідала, ДО РЕЧІ. Мене ніс влаштовував, але часто заповнювати ямочку не можна було.

І ось, як справжня дівчина, я прийняла рішення, що зроблю Ріно, і раз і назавжди закрию питання з ямочкою. Хоча, насправді, я взагалі приходила до лікаря з питанням про груди🤫 але про це пізніше) мені ніс не дробили, візуально він не змінився, форма залишилася та ж. З'єднали хрящі і вуаля🤍 заснула і прокинулася з оновленим носиком🐾» - висловилася Квіткова.

У мережі відреагували по-різному: "Молодчина!!!!😘 ; Занадто красивий Роккі Бальбоа ❤️😂; Даша конспіратор😂нехай заживає швидше🙌❤️; чому хтось повинен щось говорити; ООО, ряди ріноносів повніють; Ямочка була крута, щоб бути наступним?; кому що, а іншим операції; це якось вже нагадує історію кожного болгера; у всіх зроблені носи і груди; як конвеєр, випускають з носами і грудьми; потрібно міняти; втрачаєте індивідуальності; я просто промовчу; Шкода що скарг багато на цього доктора і навіть у блогерів; а на ГВ можна операції робити? Це якось впливає?».

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