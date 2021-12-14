Українська артистка Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) показав, як виглядав 17 років тому, опублікувавши відповідне фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Вєрка Сердючка - це придуманий персонаж Андрія Данилка, який вперше з'явився на великій сцені в 91-му році. Саркастичний і веселий образ відразу сподобався українському телеглядачеві. Після цього Вєрка Сердючка з року в рік була все популярнішою, а в 2007 році завоювала серця європейської аудиторії, зайнявши друге місце і отримавши титул "Міс Євробаченні 2007". Також її виступ став одним з кращих на Євробаченні за всю історію. Вже давно відомо, що під образом Сердючки ховається Андрій Данилко. Тепер у цього образу є офіційна сторінка в Instagram, де з'являються фото і відео персонажа.

На новому фото Вєрка Сердючка була з парасолькою і шапочкою на голові. У такому вигляді Данилко був на зйомках.

"Києва. 2004", - написано було під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Обожнюю цю фотку", "ви шикарні", " Звездище. Обожнюю нескінченно", "віра, це любов"," на Київському вокзалі,як зараз пам'ятаю цю пісню,Вєрка Сердючка спасибі за те що ти є", " а ви не Підкажіть, де тут цирк?".

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