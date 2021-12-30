Як пише Politeka.net, в Instagram Анастасія Приходько опублікувала грайливе фото, зроблене у ванній кімнаті. Вона позувала в чорній міні-сукні, вразивши яскравим макіяжем. Як відомо, Приходько досить рідко фарбується, вважаючи за краще натуральну красу. Навіть на інтерв'ю артистка нерідко приходить без професійного макіяжу.
"Купила нову підводку, нафарбувалася і вже годину дивлюся на себе і думаю...як непристойно народитися такою красивою в такому сірому світі. Згодні?",- підписала фото зірка.
Відзначимо, що останнім часом Анастасія Приходько почала повертатися в медійний простір, взявши участь у шоу "Маска" і ставши суддею "Співають всі". Також Приходько випустила кліп і знялася в кліпі свого колеги і друга, відомого блогера Олега Машуковського. При цьому артистка примудряється встигати виховувати і ростити трьох дітей.
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Нагадаємо, що Анастасія Приходько показала чоловіка, якого приховує від публіки: «Хочу сказати...».
Раніше Politeka писала, що Приходько поділилася особливим моментом: "ми тут на п'ятому місяці".
А ще Politeka повідомляла, що Приходько показала, як бореться зі своєю недугою: "а я продовжую...".