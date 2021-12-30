Як повідомляє Politeka.net, український співак Олег Винник разом з Олею Поляковою створили приголомшливий дует, І тепер представили його на сцені новорічного концерту "Вечірнього Кварталу". Кадри з виступу артист показав на своїй сторінці в Instagram.

На знімках видно, ця парочка здорово запалила перед глядачами. Як видно, особливо блищала Оля, на сцену вона вийшла в блискучому сріблястому вбранні з бахромою, який ледь прикривав її принади. Олег не менш стильний - на ньому темні штани, футболка і незвичайний піджак з цікавим декором.

У підписі до публікації Винник написав: "А давайте зустрічати Новий рік разом. Хочемо з @polyakovamusic подарувати вам своє "Довгоноге щастя". Тому не пропустіть 31 грудня о 20:00 новорічний концерт". Шанувальники ту ж почали коментувати нові фото на сторінці артиста: "Звичайно, чекаємо шалено. Хіт, під який вся Україна зустрічатиме Рік Тигра", "Ви фантастичні", "Чекаємо з нетерпінням", "Буде найкращий початок року".

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