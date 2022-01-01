Співак Муаяд Абдельрахім, який став переможцем першого сезону "Співають всі", розповів про невдачу, яка наздогнала його в новорічну ніч.

Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім став популярним артистом, який переміг у шоу" Співають всі", де була головною суддею Наталія Могилевська. У проекті потрібно було заспівати пісню так, щоб максимально багато суддів проекту встали і почали підспівувати. Муаяд у другому випуску пройшов у фінальну частину проекту, а там переміг, обійшовши Дарину Ковтун з Києва (третє місце) і Ескена поклику зі Львова (друге місце). На музичній платформі "Люкс ФМ" взяло інтерв'ю у Абдельрахіма, запитавши про лист Дідові Морозу.

"Да. Я попросив вертоліт на радіокеруванні і через п'ять хвилин його, як-би, зламав", - сказав Муаяд, поділившись про неприємності, яка його наздогнавши в новорічну ніч.

"Прямо в новорічну ніч?",- запитав інтерв'юер.

"Так", - відповів артист.

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