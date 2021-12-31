Як передає Politeka.net, в Instagram Даша Квіткова розповідала шанувальникам про те, що зробила собі операцію на носі. Дівчину бентежила ямка посередині носа, тому вона звернулася за допомогою до пластичного хірурга.
"Сьогодні зняття тейпів", - підписала фото блогерка.
Пізніше вона показала себе без тейпів.
"Ну що, тейпи мені зняли. Ви готові побачити цей результат? Скажу чесно, що мені незвично, незвично, але виглядає досить миленько", - поділилася враженнями Квіткова.
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Варто відзначити, що чоловік Квіткової був в шоці від побаченого.
"Та такий же ніс. Ти чого приколюєшся? Я б навіть поставив тобі питання - ти робила пластику чи ні? Зайка, у тебе точно такий же ніс. Ну, типу, ямки немає, але він точно такий же. Я тобі клянусь, якби ти мені не сказала, я, напевно, не звернув би увагу. Тому що він не став у тебе тоншим, у тебе просто пропала ямка", - заявив він.
Нагадаємо, що Даша Квіткова перенесла операцію на обличчі, подробиці: "втомилася приховувати".
А ще Politeka писала, що Дашу Квіткову розкритикували після операції на обличчі: "як конвеєр".
Також Politeka повідомляла, що Даші Квітковій знадобилася термінова допомога лікаря:"хочеться забитися в кут".