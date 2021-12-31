Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, розповіла, як їй важко після народження дитини.

Цього року Микита Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками, пише Politeka.net. Малюк Лев з'явився на світ 13 липня, пара в своїх Instagram розповідає, як їхнє життя змінилося після народження сина.

Зокрема, нещодавно Микита Добринін поділився, як малюк важко переносить появу молочних зубів, і через це не спить, а разом з ним і його батьки.

А в новому сторі Даша Квіткова поскаржилася на проблеми зі сном, і їй вже знадобилася термінова допомога лікаря.

"2:10 ночі. Мені хочеться забитися в кут і плакати. Нічний сон дитини - це випробування для мене, я нормально не сплю вже якийсь тиждень. Вчора оплатила сонмолога, тому що я все більше починаю відчувати себе просто овочем", - написала Даша Квіткова.

Зазначимо, Микита Добринін і Даша Квіткова познайомилися на шоу "Холостяк", і після завершення зйомок продовжили будувати відносини. Примітно, пара стала однією з тих, хто не розлучився після завершення шоу і навіть одружилася.

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