Цього року Микита Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками, пише Politeka.net. Малюк Лев з'явився на світ 13 липня, пара в своїх Instagram розповідає, як їхнє життя змінилося після народження сина.
Зокрема, нещодавно Микита Добринін поділився, як малюк важко переносить появу молочних зубів, і через це не спить, а разом з ним і його батьки.
А в новому сторі Даша Квіткова поскаржилася на проблеми зі сном, і їй вже знадобилася термінова допомога лікаря.
"2:10 ночі. Мені хочеться забитися в кут і плакати. Нічний сон дитини - це випробування для мене, я нормально не сплю вже якийсь тиждень. Вчора оплатила сонмолога, тому що я все більше починаю відчувати себе просто овочем", - написала Даша Квіткова.
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Зазначимо, Микита Добринін і Даша Квіткова познайомилися на шоу "Холостяк", і після завершення зйомок продовжили будувати відносини. Примітно, пара стала однією з тих, хто не розлучився після завершення шоу і навіть одружилася.
Нагадаємо, Квіткова розкрила подробиці сімейного життя з "Холостяком" Добриніним
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Добринін готується з сім'єю покинути Україну
Також Politeka писала, що Квіткова розповіла, як вийшла із зони комфорту і подивилася на Микиту Добриніна по-іншому