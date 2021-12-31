Як передає Politeka.net, Григорій Решетник - зразковий сім'янин. Разом з дружиною Христиною він виховує трьох синів. Останнім часом Решетник дуже затребуваний ведучий - він веде три рейтингових шоу на телеканалі СТБ.
У себе в Instagram чоловік опублікував фото зі своєю сім'єю, зачарувавши новорічною атмосферою. Він не зміг стримати почуттів, подякувавши шанувальникам за підтримку і любов.
"Суперовий був рік. Спасибі своїй Reshetnik Family за любов і підтримку. А Вам за добрі слова і ставлення до нашої сім'ї – це надихає. Будьте найщасливішими в новому 2022 році. Любимо Вас", - пишуть користувачі Мережі.
У коментарях зірковій родині залишили масу теплих слів.
Орбакайте пропхала 9-річну внучку Пугачової на шоу: "Як колись Христина з Аллою..."
Дружина "Холостяка" Добриніна вперше показала обличчя без пластирів після операції: "Скажу чесно..."
Тіна Кароль не стрималася, натрапивши на своє фото з покійним чоловіком: як виглядав батько Веніаміна
Відкинутий Златою Огневич Тарапата отримав новий заряд критики: "Через пів року тебе вже забудуть"
Не стало народної артистки, колеги не знаходять собі місця: "Висловлюємо співчуття"
"Прекрасні", «яка красива сім'я», «кращі», «До зустрічі в новому році», «яке чарівне фото», "Супер", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Григорій Решетник поскаржився на труднощі: "Справа нелегка".
А ще Politeka писала, що Решетник в образі Могилевської розсмішив Тіну Кароль і Потапа:"від душі".
Також Politeka повідомляла, що Решетник поруч з Мішиною заговорив про мрії: «Нам це вдалося!».