Відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде шоу "Україна має талант", Холостяк" і "Холостячка", показав свою сім'ю в повному складі.

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник - зразковий сім'янин. Разом з дружиною Христиною він виховує трьох синів. Останнім часом Решетник дуже затребуваний ведучий - він веде три рейтингових шоу на телеканалі СТБ.

У себе в Instagram чоловік опублікував фото зі своєю сім'єю, зачарувавши новорічною атмосферою. Він не зміг стримати почуттів, подякувавши шанувальникам за підтримку і любов.

"Суперовий був рік. Спасибі своїй Reshetnik Family за любов і підтримку. А Вам за добрі слова і ставлення до нашої сім'ї – це надихає. Будьте найщасливішими в новому 2022 році. Любимо Вас", - пишуть користувачі Мережі.

У коментарях зірковій родині залишили масу теплих слів.

"Прекрасні", «яка красива сім'я», «кращі», «До зустрічі в новому році», «яке чарівне фото», "Супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Григорій Решетник поскаржився на труднощі: "Справа нелегка".

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