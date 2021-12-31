Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна Неплях розповіла, з якими труднощами зіткнулася цього року.
"Хроніки року, для тих, хто хоче бачити не тільки картинку, а знати реальну історію: Січень: я захворіла короною. Сильно. Весь місяць сиділа на карантині. Найстрашнішим було те, як уві сні мене знудило, я прокинулася вже після вся у блювоті. Я ригала уві сні і навіть не прокинулася, швидше за все без свідомості. Але ж могла задихнутися і померти", - розповіла моторошну історію модель.
Вона додала, що після хвороби її мучили болі в голові. Вона зробила КТ, яке виявило пухлину гайморової пазухи. В результаті дівчині зробили операцію. У квітні вона зайнялася своїм здоров'ям і почала худнути, а вже в травні зустріла свою любов.
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