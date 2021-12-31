Відома блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно пережила кризу у відносинах з Віктором Павликом, вирішила підвести підсумки року.

Як передає Politeka.net, молода дружина артиста Катерина Репяхова опублікувала серію фото зі своїми найближчими людьми, в тому числі з найближчими родичами.

"Озираючись на прожитий рік, я розумію, що найдорожче, що є в нашому житті - це сім'я. Нехай мої рідні завжди будуть здорові і поруч. Люблю вас", - підписала фото Репяхова, вразивши заявою.

У коментарях шанувальники стали вітати дівчину з Новим роком.

"Всього вам і вашій родині найкращого", "З наступаючим Новим роком. Катюша, ви найкращі і прекрасні, бажаю вам всього самого найкращого", "З наступаючим 2022 роком, любимо Вас", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що кінець року став для Реп'яхової не найвдалішим. Вона розповідала про кризу у відносинах з чоловіком і навіть сумнівалася в їх спільному майбутньому.

Нагадаємо, що Репяхова показала, в яких умовах живе 81-річна мама Віктора Павлика.

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