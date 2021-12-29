Молода дружина Віктора Павлика-Катя Репяхова після сімейного скандалу і натяків на розлучення поскаржилася на несподівану проблему.

Як передає Politeka.net, Катя Репяхова є дружиною відомого українського артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині в 2020-му році. Більше півроку тому у них народився син - Михайло. Зараз подружжя відправилося на відпочинок, але поїздку затьмарила несподівана неприємність.

"Не знаю, чи помітно по мені Ні, але я дуже хвора. У мене сто-то з очима. Не знаю, чи передає це камера, вони дуже червоні. Дуже-дуже-дуже», - сказала дівчина.

Також Катя Репяхова показала, як чоловік її лікує. Віктор Павлик закопував дружині очі. Схоже, процедура була не з приємних, дівчина аж закричала.

"Це ж ліки. А як ти хотіла?", - відреагувавши Віктор Павлик.

Ймовірно, лікування допомогло, оскільки на наступних кадрах Катя Репяхова вже виблискувала посмішкою поруч з чоловіком і сином.

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