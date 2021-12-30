Блогерка Катерина Реп'яхова у своєму Instagram ділиться особистим, передає Politeka.net. Цього разу зірка вирішила розповісти, чому 2021 рік назавжди залишиться в її серці.
Так, за словами зірки Мережі, в цей рік у неї народився син, Михайлик.
"Такий малюк, про який я мріяла з самого дитинства. Саме такого синочка я уявляла і просила у Б-га.
Всесвіт нас чує - це мільйон відсотків!
Не бійтеся хотіти найкращого, йдіть через всі перешкоди, стукайте в усі двері, ламайте стереотипи, і ви обов'язково будете щасливі❤️⛰
Удача любить сміливих 😌❤️", - написала дружина Катерина Реп'яхова.
За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
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"Красиві🥰 🥰 🔥", "синочок - красотулька. У мене теж два сини, і я розумію, яке це щастя і гордість. Вам бажаю щастя!!!❤ ️ ", "Солодкість яка. З наступаючим святами вас😍", " Катя, неймовірні фотографії з сином! 😍Нехай все буде добре! ❤️🙌", " Ох і Мишко, красунчик 😍 Такий же він милий хлопець 😍❤️", - написали користувачі Мережі.
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