ак пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instgram 33-річний український гуморист, автор і сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт після розставання з Ксенією Мішиною припинив розповідати про особисте життя і тепер спокійно демонструє будні холостяка. Цього разу він показав, як і з ким провів Новий Рік.
"Все, підйом... а то Ви там такого поназагадували😳» - пише чоловік під кадром. На знімку чоловік позував з двома пляшками мінералки, одну з яких намагався віддати своєму другові. Разом з ним і своєю дочкою він відправився на гірськолижний курорт.
"Ось блін! Розбудив!😢 » - пише його друг Андрій Рибак.
Шанувальники підтримали:
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"Саша! З Новим роком! Нехай він буде для вас щасливим!😍 ; З Новим Роком💓; З Новим роком! Бажаю удачі везіння любові. Міцного здоров'я благополуччя та успіхів у всьому. 😍 ; З Новим роком! Віримо, все, що загадали-збудеться!; Бажаю більше рекламних контрактів Erikii в новому році!😊 ; Поназагадували❤️ це слово поки набереш😂 😂Саша, з Новим Роком тебе😍; Саша, легкості у всьому в новому році!!; mood на 1 січня: найкраща їжа-це вода😂 😳».
Також раніше Еллерт розповів шанувальникам, що він приїхав в місто Дніпро і зустрівся зі своїм давнім другом.
"Приїхав нарешті в Дніпро. Точніше я нарешті приїхав до Віти в корейське заклад. І, хлопці, вино з каштана! Чули про таке? А ви пили коли-небудь каштан?",- запитати Еллерт у шанувальників.
Раніше Politeka писала, що Еллерт і рибалка з " Холостячки "в ангельських образах заінтригували прем'єрою:"Няшні, звичайно, аж нудотно".
Нагадаємо, що екс-кавалер Мішиної Еллерт похвалився своєю роботою: танцюючі жінки і барна стійка.
А ще Politeka повідомляла, що Ксенія Мішина вирішила розповісти про секрети, про які не можна мовчати: "насправді...".