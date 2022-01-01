Як передає Politeka.net, Олена Кравець грає в "Квартал 95" з самого його заснування. За роки роботи її ім'я тісно переплелося з шоу, хоч жінка і намагалася пробувати себе в різних амплуа. В Instagram "Квартал 95" опублікували фото, на якому артистка постала в блискучому стильному топі і чорному піджаку.

"Сьогодні День народження у нашої єдиної і неповторної @lennykravets! Залишайте свої найтепліші привітання Олені в коментарях", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів і поздоровлень.

"Що за лялечка?", "З днем Народження, ти найкрутіша", "Здоров'я і удачі, щастя і благополуччя!", "Ви дуже чарівна і талановита, нехай навколо вас завжди буде радість і любов)", "З Днем Народження і з Новим роком, щастя і нових ролей, здоров'я. Люблю вас як артистку", - пишуть користувачі Мережі.

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