Как передает Politeka.net, Максим Галкин является известным российским шоуменом. Более 19 лет он в браке с легендарной певицей Аллой Пугачевой. У них есть дети - сын Гарри и дочка Лиза. Детям по 8 лет. Максим Галкин часто показывает, как они проводят время со своими детьми в шикарном особняке.

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Максим Галкин показал себя со своей женой Аллой Пугачевой и своими детьми - Гарри и Элизаветой. Также, рядом с Пугачевой её внучка - дочь Кристины Орбакайте - Клавдия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С Новым годом! Ура!", — поздравил Максим Галкин.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Алла Борисовна в такой потрясной шубе! Думаю, что эта шубейка стоит как концерт Галкина в Кремле это я про пуговицы!", "С Новым годом! Очень красивая семья, кто бы что не говорил", "Как же все красиво и тепло! Алла Борисовна Вами не налюбуешься! Какая Вы какая", "А старшая девочка кто? С новым годом!".

Ранее сообщалось, дочь Пугачевой и Галкина перепела культовую песню на французском, появилось видео: "Вот так звездочка растет"

Также, 45-летний Максим Галкин решился рассказать, кто для него Пугачева на самом деле: "Я ее считаю..."

Politeka рассказывала, маленькая дочь Галкина покорила серьезным видом на новом фото: "Не похожа на Пугачеву"