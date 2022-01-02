Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona зовсім недавно представила громадськості свого хлопця Дениса, і тепер відкрито показує, як вони проводять час разом.

Як передає Politeka.net, 30-річна Alyona Alyona зустріла Новий рік у Туреччині зі своїм коханим Денисом. Кадрами свого відпочинку артистка поділилася в Instagram.

"Сьогодні у нас добрий і сонячний ранок. Так ми живемо. Такі у нас колони навпроти. Такий малесенький балкончик, але зате дуже приємно», - сказала реперша і показала вид з вікна номера, в якому зупинилася.

Alyona Alyona з хлопцем не стали засиджуватися і вирушили на морську прогулянку.

"Сьогодні у нас за планом маленька подорож півторагодинна на... що це? Яхта?", - сказала вона і звернулася за допомогою до Дениса.

"Корабель за мільйон доларів", - не розгубився хлопець.

Також Alyona Alyona показала, як годувала чайок під час прогулянки. Птахи на льоту ловили підкинуті нею частування.

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