Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram дружина 51-річного сина відомої української співачки Софії Ротару Світлана Євдокименко опублікувала кадри зі святкування Нового року в розкішному особняку.
Як бачимо на фото були сама Світлана та її дочка Софія Євдокименко, яка живе у Нью-Йорку, але на святкування Нового року з сім'єю прилетіла в Україну.
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Так, у будинку стояла красива ялинка. Також Світлана показала розкішний стіл та великий плазмовий телевізор, біля якого на дивані та кріслах зібралася вся сім’я.
Як бачимо, Новий рік Софія Ротару святкувала у сімейному колі. Вона опублікувала фото, на якому були її син Руслан, невістка Світлана, внуки Анатолій та Софія, а також мама Світлани Людмила Білоус.
Нагадаємо, що Софія Ротару вразила ефектним виглядом на святкуванні Нового року: "Королева краси".
Раніше Politeka повідомляла, що Ротару зустріла Новий рік в розкішному особняку в колі сім'ї, з'явилося фото: "Приємно бачити, що у неї все добре".
Також Politeka писала, що син Софії Ротару на рідкісному сімейному фото показав обраницю сина і нареченого-мільйонера своєї дочки: "З дітьми...".