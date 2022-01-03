Відома співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала свого чоловіка і дочку і попрямувала з ними в подорож.

Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте є популярною російською артисткою. Ще в 2005-му році співачка вступила в шлюб з третім чоловіком Михайлом Земцовим. Він є американським підприємцем і власником стоматології. Він став відомим тільки після того, як засвітився в зірковій родині Пугачової.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Крістіна Орбакайте показала себе в аеропорту разом зі своєю дочкою - Клавдією. Також, пізніше, Орбакайте засвітила свого чоловіка - Михайла Земцова. Куди вони прямують, співачка не розкрила.

"Ось, ми вже в аеропорту чекаємо свого літачка. У мене канікули закінчилися, а у мене починаються. Ну що, на виліт. Це наша компашка", - розповіла Крістіна Орбакайте.

Реакцій і коментарів під відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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