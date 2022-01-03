Як передає Politeka.net, Анна Неплях стала володаркою титулу" Міс Україна-Всесвіт " 2021 року, і представила Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі, однак, не здобула перемогу. Також, варто відзначити, що раніше вона прославилася як учасниця 10-сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк.

Так, цього разу Міс Україна-Всесвіт опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Неплях розповіла, як отруєння підкосило її здоров'я. Екс-учасниця "Холостяка" не може встати з ліжка, вона розповідає, що, можливо, причиною отруєння стали гриби на сніданок.

"Ви говорили, що якщо любиш випендрюватися в Instagram, то люби пристріт і порчу отримувати. Тому що я вчора не змогла спати всю ніч, я дуже сильно отруїлася і я не знаю...", — поскаржилася Анна Неплях.

"На всі боки, мені боляче було лежати, з ранку вже легше. Я прийняла ліки, але стан огидний, нічого не їм, боюся пити тому що мене нудить і я в цілому не відчуваю своє тіло. Швидше за все це були гриби на сніданок", - розповіла Анна Неплях.

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