Зірки "Квартал 95" Олена Кравець і Євген Кошовий працюють разом вже багато років, пише Politeka.net. Вони часто виступають в парі, і їх тандем подобається глядачам.
Цього разу артисти в образах з'явилися на сцені "Вечірнього Кварталу". Олена Кравець виступила в образі "Горілочки", а Євген Кошовий зіграв чоловіка, який кинув пити. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Горілочка" стала видавати секрети героя Євгена Кошового, про те, як він її перший раз спробував, а потім продовжила його вмовляти випити.
"Ми з тобою познайомилися, коли тобі було 16 років... Ти ж зі мною більш товариським став, адже якби не я, ти б з телевізором так і не заговорив... Женечко, ти ще пам'ятаєш, говорив, що я краще знеболююче, і після цього ми відкритий перелом твоєї ступні собачою слиною лікували", - заявила Олена Кравець в образі.
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В цей час зал вибухав реготом.
"Новий Рік без алкоголю😅 🥂", - написали автори поста.
Публікація швидко зібрала понад 2000 переглядів і трохи коментарів:
"Супер", "Це було просто💥 💥 💥. Як же ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".
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