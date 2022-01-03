Зірка "Квартал 95" Олена Кравець на сцені видала все, що знає про свого колегу Євгена Кошового, щоб розсмішити публіку - кадри вже в мережі.

Зірки "Квартал 95" Олена Кравець і Євген Кошовий працюють разом вже багато років, пише Politeka.net. Вони часто виступають в парі, і їх тандем подобається глядачам.

Цього разу артисти в образах з'явилися на сцені "Вечірнього Кварталу". Олена Кравець виступила в образі "Горілочки", а Євген Кошовий зіграв чоловіка, який кинув пити. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Горілочка" стала видавати секрети героя Євгена Кошового, про те, як він її перший раз спробував, а потім продовжила його вмовляти випити.

"Ми з тобою познайомилися, коли тобі було 16 років... Ти ж зі мною більш товариським став, адже якби не я, ти б з телевізором так і не заговорив... Женечко, ти ще пам'ятаєш, говорив, що я краще знеболююче, і після цього ми відкритий перелом твоєї ступні собачою слиною лікували", - заявила Олена Кравець в образі.

В цей час зал вибухав реготом.

"Новий Рік без алкоголю😅 🥂", - написали автори поста.

Публікація швидко зібрала понад 2000 переглядів і трохи коментарів:

"Супер", "Це було просто💥 💥 💥. Як же ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

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