Українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею "Холостячки-2", опублікувала кадри з нової фотосесії, підкресливши стрункі ноги латексом.

Злата Огневич багато займається спортом, а перед важливими виступами може навіть сісти на невелику дієту, передає Politeka.net. Також красуня робить масажі і обгортання, і в підсумку фігура просто ідеальна.

Красуня в новій фотосесії постала в образі, завдяки якому підкреслені її стрункість. Зірка одягла червоний корсет і латексні лосини, і прийняла кілька сміливих поз.

"Кішечки мої улюблені) всіх з Новим роком Зізнавайтесь , як провели новорічну ніч?",- написала співачка.

За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

Користувачі Мережі по-різному сприйняли кадри. Деякі вважають знімки невдалими, а інші ж - навпаки засипали Злату Огневич компліментами.

"Круто, що Злата не боїться викладати навіть невдалі фото. Так реалістично!) ", "Красуня", " Фото реально ні про що. Тут явно не кішечка", " подобається Злата ... але фото жахливе ... ", "Неймовірно красива і божественна🔥 👏", "гаряча штучка!",- написали користувачі Мережі.

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