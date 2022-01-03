Злата Огневич багато займається спортом, а перед важливими виступами може навіть сісти на невелику дієту, передає Politeka.net. Також красуня робить масажі і обгортання, і в підсумку фігура просто ідеальна.
Красуня в новій фотосесії постала в образі, завдяки якому підкреслені її стрункість. Зірка одягла червоний корсет і латексні лосини, і прийняла кілька сміливих поз.
"Кішечки мої улюблені) всіх з Новим роком Зізнавайтесь , як провели новорічну ніч?",- написала співачка.
За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.
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Користувачі Мережі по-різному сприйняли кадри. Деякі вважають знімки невдалими, а інші ж - навпаки засипали Злату Огневич компліментами.
"Круто, що Злата не боїться викладати навіть невдалі фото. Так реалістично!) ", "Красуня", " Фото реально ні про що. Тут явно не кішечка", " подобається Злата ... але фото жахливе ... ", "Неймовірно красива і божественна🔥 👏", "гаряча штучка!",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Огневич здивувала новими одкровеннями після "Холостячки" , в мережі киплять обговорення
А ще Politeka писала, що Злата Огневич проводить свята в Компанії учасника "Холостячки"
Також Politeka повідомляла, що Вгневич після розриву з переможцем "Холостячки" розповіла про свій стан