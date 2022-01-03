Украинская певица Злата Огневич, которая была героиней "Холостячки-2", опубликовала кадры из новой фотосессии, подчеркнув стройные ноги латексом.

Злата Огневич много занимается спортом, а перед важными выступлениями может даже сесть на небольшую диету, передает Politeka.net. Также красотка делает массажи и обертывания, и в итоге фигура просто идеальна.

Красотка в новой фотосессии предстала в образе, благодаря которому подчеркнуты ее стройность. Звезда надела красный корсет и латексные лосины, и приняла несколько смелых поз.

"Кошечки мои любимые ) Всех с Новым годом 🎄 Признавайтесь, как провели новогоднюю ночь?", - написала певица.

За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

Пользователи Сети по-разному восприняли кадры. Некоторые посчитали снимки неудачными, а другие же - наоборот засыпали Злату Огневич комплиментами.

"Круто, что Злата не боится выкладывать даже неудачные фото. Да реалистично!)", "Красотка", "Фото реально ни о чем. Здесь явно не кошечка", "Нравится Злата ... но фото ужасное ... ", "Невероятно красивая и божественная🔥👏", "Горяча штучка!", - написали пользователи Сети.

Напомним, Огневич удивила новыми откровениями после "Холостячки", в Сети кипят обсуждения

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