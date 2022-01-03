Злата Огневич много занимается спортом, а перед важными выступлениями может даже сесть на небольшую диету, передает Politeka.net. Также красотка делает массажи и обертывания, и в итоге фигура просто идеальна.
Красотка в новой фотосессии предстала в образе, благодаря которому подчеркнуты ее стройность. Звезда надела красный корсет и латексные лосины, и приняла несколько смелых поз.
"Кошечки мои любимые ) Всех с Новым годом 🎄 Признавайтесь, как провели новогоднюю ночь?", - написала певица.
За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Экс-участник "Холостячки" Рыбак похвастался путешествием с возлюбленной в Дубай: "Нам очень повезло"
Жена 19-летнего победителя "Голосу країни" после родов пожаловалась на проблемы с малышкой: "Не могу на это смотреть"
Молодая жена Виктора Павлика взяла сына и укатила в Ивано-Франковск: "Пока все спали..."
"Жизнь изменилась кардинально": финалист "Мастер Шеф" Владислав рассказал о новой работе после шоу
Пользователи Сети по-разному восприняли кадры. Некоторые посчитали снимки неудачными, а другие же - наоборот засыпали Злату Огневич комплиментами.
"Круто, что Злата не боится выкладывать даже неудачные фото. Да реалистично!)", "Красотка", "Фото реально ни о чем. Здесь явно не кошечка", "Нравится Злата ... но фото ужасное ... ", "Невероятно красивая и божественная🔥👏", "Горяча штучка!", - написали пользователи Сети.
Напомним, Огневич удивила новыми откровениями после "Холостячки", в Сети кипят обсуждения
А еще Politeka писала, что Злата Огневич проводит праздники в компании участника "Холостячки"
Также Politeka сообщала, что Огневич после разрыва с победителем "Холостячки" рассказала о своем состоянии