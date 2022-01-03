MELOVIN часто викладає в Instagram кадри сміливих фотосесій в незвичайних образах, повідомляє Politeka.net. В одному з інтерв'ю артист зізнався, що любить використовувати різні фоторедактори і не бачить в цьому нічого поганого, і так роблять більшість його колег.
MELOVIN розповів, що хоче зробити свою сторінку в Instagram естетичною. За його словами, якщо він не встиг скорегувати свій раціон і вранці обличчя "запливло", фоторедактор дуже допомагає.
На новому ж фото в Instagram співак вирішив показати себе таким, яким він є. MELOVIN позував у ліфті, зробивши селфі в дзеркало. Правда, очі співака були прикриті за чорними окулярами.
"Лифтолук
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Bez filtra
Dazhe ne opuhlui", - написав Бочаров.
За 50 хвилин публікація зібрала майже 3000 лайків.
"Ікона ліфтолука🔥", " це вже як тренд!", "О Боже мій... Знову", " Ору: без фільтрів, навіть не опухлий. Пхахах😂 Мел обожнюю❤️", " відмінно виглядаєш)"," у тебе там склад жирафок чи що?🙈 🤣 ", "Вже 2022, а з минулого року тягнеться хвіст жирафи :)) обожнюю її - тебе❤️", - написали користувачі Мережі.
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