Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), фаворит Андрія Данилка на відборі Євробачення, а також екс-учасник проекту "Танці з зірками" і переможець шоу "Маска", показав, як виглядає без фільтрів.

MELOVIN часто викладає в Instagram кадри сміливих фотосесій в незвичайних образах, повідомляє Politeka.net. В одному з інтерв'ю артист зізнався, що любить використовувати різні фоторедактори і не бачить в цьому нічого поганого, і так роблять більшість його колег.

MELOVIN розповів, що хоче зробити свою сторінку в Instagram естетичною. За його словами, якщо він не встиг скорегувати свій раціон і вранці обличчя "запливло", фоторедактор дуже допомагає.

На новому ж фото в Instagram співак вирішив показати себе таким, яким він є. MELOVIN позував у ліфті, зробивши селфі в дзеркало. Правда, очі співака були прикриті за чорними окулярами.

"Лифтолук

Bez filtra

Dazhe ne opuhlui", - написав Бочаров.

За 50 хвилин публікація зібрала майже 3000 лайків.

"Ікона ліфтолука🔥", " це вже як тренд!", "О Боже мій... Знову", " Ору: без фільтрів, навіть не опухлий. Пхахах😂 Мел обожнюю❤️", " відмінно виглядаєш)"," у тебе там склад жирафок чи що?🙈 🤣 ", "Вже 2022, а з минулого року тягнеться хвіст жирафи :)) обожнюю її - тебе❤️", - написали користувачі Мережі.

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