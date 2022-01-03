Певец MELOVIN (Константин Бочаров), фаворит Андрея Данилко на отборе Евровидения, а также экс-участник проекта "Танці з зірками" и победитель шоу "Маска", показал, как выглядит без фильтров.

MELOVIN часто выкладывает в Инстаграм кадры смелых фотосессий в необычных образах, сообщает Politeka.net. В одном из интервью артист признался, что любит использовать разные фоторедакторы и не видит в этом ничего плохого, и так делают большинство его коллег.

MELOVIN рассказал, что хочет сделать свою страницу в Инстаграм эстетичной. По его словам, если он не успел скорректировать свой рацион и утром лицо "заплыло", фоторедактор очень помогает.

На новом же фото в Инстаграм певец решил показать себя таким, какой он есть. MELOVIN позировал в лифте, сделав селфи в зеркало. Правда, глаза певца были прикрыты за черными очками.

"Лифтолук

Bez filtra

Dazhe ne opuhlui", - написал Бочаров.

За 50 минут публикация собрала почти 3000 лайков.

"Икона лифтолука🔥", "Это уже как тренд!", "О Боже мой... Опять", "Ору: без фильтров, даже не опухший. Пхахах😂 Мэл обожаю❤️", "Отлично выглядишь)", "У тебя там склад жирафок что ли?🙈🤣", "Уже 2022,а из прошлого года тянется хвост Жирафы :)) обожаю её- тебя❤️", - написали пользователи Сети.

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