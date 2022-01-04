Переможець шоу "Співають всі" і відомий 16-річний співак Муаяд Абдельрахім підготував хорошу новину для українців і розповів про це.

Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.

Так, цього разу 16-річний переможець шоу "Співають всі" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Муаяд Абдельрахім позує з відомим музикантом Дмитром Сисоєвим і продюсером Вадимом Поротковим. Під фото артист вирішив розповісти своїм шанувальникам хорошу новину про те, що незабаром він випустить нову пісню.

"Скоро нова пісня "Instagram" 🎶



Дякую @omut_official за те, що подарував цю пісню! І дякую @vadym.meyer за круту атмосферу під час запису", - висловив подяку Муаяд Абдельрахім.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Буде гармата, ти крутий", "Чекаю😍 на 10000% впевнена що буде прекрасно", "Дуже-дуже предуже чекаю".

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