Як повідомляє Politeka.net, популярна українська модель Анна Неплях, яка минулого року отримала титул "Міс Україна Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу дівчина виклала в сторіс модне фото і запропонувала шанувальникам поспілкуватися.

На фотографії, яку Анна зробила на телефон, вона позує в ліфті і демонструє свій стильний лук. Як видно, перед камерою красуня з'явилася у вузьких сірих лосинах, бежевому светрі і пухнастій чорній шубці. Свій образ модель доповнила масивними черевиками і елегантним бежевим капелюхом. Її волосся недбало зібране, а на обличчі легкий макіяж і веселий вираз-вона показує мову.

"А поки давайте поспілкуємося", - підписала кадр Неплях, залишивши віконце для запитань від шанувальників.

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