Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоубізнесу, часто радує фанатів яскравими фото і Відео зі свого життя в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі результати святкової новорічної фотосесії з підрослими дочками – Євангеліною і Тільдою.

На знімках дівоче сімейство відображено в красивій локації з ялинкою і новорічною атрибутикою. Перед камерою Світлана позує в темному блискучому платті, яке підкреслило фігуру. Можна помітити, що у зірки нова стрижка – її волосся стали коротші і прямі, а на обличчі яскравий макіяж. Поруч з нею видно дочок-красунь, які помітно підросли. Особливо витягнулася Євангеліна, яка позує в ошатному пишному платті і черевиках на підборах.

У підписі до фото Лобода написала: "Мої улюблені дівчатка завжди зі мною. З любов'ю до прийдешнього 22". Шанувальники тут же почали коментувати знімки зірки: "Єва просто приголомшлива. Здоров'я вашим діткам", "Єва так виросла, вже на підборах", "З Новим роком, з новим щастям! Будьте здорові, і здоров'я вашим дівчаткам", "Красуні наші!", "З Новим роком, вас і ваших дівчаток", "Єва яка виросла! На підборах вже! Ну нічого собі!".

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