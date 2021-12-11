Известная певица Светлана Лобода, которая гастролирует по России, удивила видом и преподнесла хорошую новость.

Как передает Politeka.net, Светлана Лобода является известной украинской артисткой. Как известно, уже несколько лет певица выступает в России и переехала туда жить.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Светлана Лобода в сияющем наряде прикрывает лицо от яркого света. Под фото артистка рассказала о премьере своей новой песни "Занесло".

"Прямо сейчас! Премьера сингла - ЗанесLO", — рассказала Светлана Лобода.

Поклонники певицы оставили множество комментариев под фото: "Песня огонь, впрочем, как всегда", "Ваш образ покорил мое сердце", "Всё таки невероятная энергетика от Вас идёт!", "Ну Вы там и дали жа́ру! Кстати обложка нового сингла и вправду - Огонь!", "Как всегда женственная, нежная и шикарная! 🔥🔥🔥 Красивая песня".

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