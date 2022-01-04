Ольга Фреймут - мама троих детей, сумевшая вернуть себе стройность после беременностей, передает Politeka.net. У звезды есть свои секреты красоты.
В частности, телеведущая считает лишний вес проблемой и неухоженностью. Например, она поправилась на 20 килограммов во время беременности, но быстро сбросила - 16, перейдя на безглютеновую диету, также она занимается фитнесом и стретчингом.
Примечательно, что Ольга Фреймут сытно завтракает, не сдерживая аппетит. Для начала телеведущая ест йогурт и фрукты, или делает фруктовый салат, а затем она съедает тост с яйцом - такое питание дарит силы на целый день.
На новом фото в Инстаграм Ольга Фреймут похвасталась стройностью в розовом шелковом костюме. В руке телеведущая держала книгу.
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"...счастье в форме книги. Загляните😉", - написала звезда.
За час публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.
"Вы очень красивая", "букварь и плэйбой 😂 хорошие книги тс love is baby😂", - написали пользователи Сети.
Напомним, что Оля Фреймут улетела из Украины и показала, как обустроилась на новом месте
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