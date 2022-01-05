Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відпочиває на лікувальному курорті в Трускавці, показалася перед шанувальниками у красивій сукні.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська ведуча Леся Нікітюк часто ділиться зі своєю майже чотирьох мільйонною аудиторією особистими фото та відео, а також розповідає про свої плани.

Цього разу Нікітюк показала фанатам свій відпочинок на лікувальному курорті в Трускавці. Леся зняла декілька сторіс як завжди з гумором. Вона одягнула довгу голубу сукню з відкритими плечима та повиляла бедрами на камеру.

"О дивіться, я пішла вечеряти", - написала зірка.

Також телеведуча розповіла, що ніколи не жаліє чайових, якщо в закладі було дійсно смачно.

"Коли смачно і ти хочеш залишити на чай…щось більше", - написала Леся Нікітюк і показала сердечко, яке вона зробила з хліба.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в деталях показала своє безбідне життя, устриці і шикарні апартаменти: "Я п'ю і знову їм".

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