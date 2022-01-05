Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - популярный украинский юморист, который пишет шутки для "Квартал 95". Звезда был на шоу "Холостячка", где победил и завоевал сердце главной героини Ксении Мишиной. Пара долгое время встречалась после проекта, но в итоге разошлась. Также Александр активно развивает свой блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом сторис Александр показал кадр из парикмахерской. Артист был замотан в полотенце полностью, что был виден только нос.
"Налысо попробую", - написал звезда на сторис, сделав такое селфи.
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А до этого Эллерт показал фото со своей дочерью. Пара стояла в аэропорту возле экранов с расписанием рейсов. Александр обнимал дочь, а во второй руке держал рюкзак.
Напомним, Эллерт после разрыва с Мишиной похвастался "космическим" отдыхом с единственной дочерью
А еще Politeka сообщала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах
Также Politeka сообщала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, как и с кем отметил Новый год