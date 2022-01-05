Комик и сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт, который расстался с актрисой и "Холостячкой" Ксенией Мишиной, показал кадры из парикмахерской.

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - популярный украинский юморист, который пишет шутки для "Квартал 95". Звезда был на шоу "Холостячка", где победил и завоевал сердце главной героини Ксении Мишиной. Пара долгое время встречалась после проекта, но в итоге разошлась. Также Александр активно развивает свой блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Александр показал кадр из парикмахерской. Артист был замотан в полотенце полностью, что был виден только нос.

"Налысо попробую", - написал звезда на сторис, сделав такое селфи.

А до этого Эллерт показал фото со своей дочерью. Пара стояла в аэропорту возле экранов с расписанием рейсов. Александр обнимал дочь, а во второй руке держал рюкзак.

Напомним, Эллерт после разрыва с Мишиной похвастался "космическим" отдыхом с единственной дочерью

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