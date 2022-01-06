Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, показала пристрасть зі своїм партнером по "Танцях з зірками" хореографом Юрієм Мєшковим.

Співачка Олександра Зарицька взяла участь у зйомках шоу "Танці з зірками" в 2021 році, повідомляє Politeka.net. Зірка навіть вирішила схуднути заради участі, а пізніше продовжила процес і в результаті скинула 20 кілограмів.

Співачка танцювала в парі з хореографом Юрієм Мєшковим. Обидва показували хороші результати, але все ж вилетіли не дійшовши до фіналу.

У своєму Instagram артист вирішив показати, один з найбільш пристрасних танців з Олександрою Зарицькою.

"Залишу тут трохи спогадів про самбу, поставили крапку і з гордо піднятою головою дали іншим шанс на перемогу", - підписав знімки Юрій Мєшков.

Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Спасибі Саші за те, що відкрила нам Юру. І спасибі Юрі за те, що розкрив нам Сашу ;-):-*<3", "Так, Саша і Юра найкрутіша пара на проекті!🔥 🔥 🔥 Дякую за позитивні емоції і красу, які ви нам дарували!❤ ️ ❤ ️ ", "Ви з Сашею дуже приємна пара, спасибі за емоції і пластичність!!! Міцної вам дружби, ви Класні!!!!", Ця пара - справжні зірки проекту. Два алмази, які будуть сяяти скрізь!","Ідеальна пара", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олександрі Зарицькій і Юрію Мєшкову стали приписувати роман після серії чуттєвих танців.

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