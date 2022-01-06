20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер розповіла про біду, яка сталася з її коханим, Олександром Волошиним, а побачивши його після операції, не змогла стримати сліз.

Блогери Анна Трінчер і Олександр Волошин збираються одружитися, повідомляє Politeka.net. Пара разом попри всі труднощі.

У нових постах в Instagram і Тік Ток співачка розповіла про те, що її коханий знаходиться в лікарні. Олександра Волошина відвезли на операцію, а поки блогерка разом з рідними чекала його в палаті. Щоб якось зняти напругу, співачка розважала себе, записуючи відео.

На щастя, все пройшло успішно і пізніше Анна Трінчер показала, як коханого привезли в палату. Прийшовши в себе після операції, хлопець відразу зізнався в коханні майбутній дружині.

"Я так радий тебе бачити. Я тебе дуже сильно люблю", - сказав Волошин.

Артистка обійняла нареченого, а пізніше мама хлопця вийшла з палати.

"Те, що він говорив далі, я, на жаль, не зняла... але плакала від щастя ще дуже довго!",- розповіла співачка.

Зазначимо, наречений Анни Трінчер переніс планову операцію. Раніше, під час гри в футбол, хлопець порвав зв'язку, і не міг повернутися до гри без хірургічного втручання.

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