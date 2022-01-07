Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є популярним молодим артистом. Співак прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант. Також він брав участь у проєкті "Голос країни. Діти", однак не зміг пройти далі сліпих прослуховувань. Як відомо, зараз артист розривається між Одесою і Києвом через виступи.

Так, цього разу переможець "Співають всі" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім продемонстрував, як виглядає його сім'я. На фото засвітилися його молоді батьки, які більше схожа на брата і сестру.

"Ось і мої улюблені фотки з сім'єю. Ось так ми зустрічали Новий рік з батьками. Я вас love-love", - зізнався Муаяд Абдельрахім.

Також, артист показав, в якій компанії зустрічав Новий Рік.

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