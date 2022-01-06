Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син - Лев.
Так, цього разу дружина "Холостяка" Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Квіткова розповіла, навіщо зробила ринопластику.
"У мене хрящики розташовані були один від одного далеко. І між ними була ямка. Ви її не помічали тому що я її часто заповнювала філером, але цього часто робити не можна було і взагалі. Тому я вирішила раз і назавжди просто з'єднати хрящі, щоб не було цієї ямки", - пояснила Даша Квіткова.
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"Мені було не страшно. Я взагалі в принципі така людина, що якщо я щось вирішила, я йду до мети", - висловила Даша Квіткова.
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