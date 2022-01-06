Макс Барських вразив українок видом в плавках на новій фотографії, з'явившись на одному з пляжів Майамі.

Як пише Politeka.net, Макс Барських є популярним українським артистом. Зірка має безліч альбомів і сигнлів, за які отримав різні нагороди. Артист продовжує плідно творити, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Макс Барських був у плавках, позуючи біля берега моря. Як можна зрозуміти по геолокації, артист знаходився в Майамі, штат Флорида, США.

"Всім сонячного настрою", - написав Макс.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Як добре рік починається)) з таких фоточок", "Ну прямо Аполлон", "спасибі, як раз сонця не вистачає, але ти все виправив", "Скажи мені що ти ідеальний не використовуючи слів", "Макс ти дуже круто виглядаєш. Кому то дуже з тобою пощастить ну або вже пощастило. У прекрасній формі", " подарунок на Різдво! Гарно... І серце битися перестало...".

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